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Данэлия Тулешова: Впереди немало сюрпризов

1 Января 2019 00:36 89
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Данэлия Тулешова: Впереди немало сюрпризов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова поздравила соотечественников с Новым годом и рассказала о дальнейших планах, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Данэлия Тулешова всегда достойно представляет Казахстан на всех мировых сценах. Она стала первой, кто выступил от нашей страны на Детском Евровидении в Минске, где по итогам зрительского голосования стала третьей, а по сумме - шестой.

«Я очень рада, что у меня был насыщенный в творческом плане года, мне безумно приятно, что меня поддерживали на Детском Евровидении. Поздравляю всех казахстанцев с Новый годом. Я уверена, что 2019-й у всех у нас будет еще лучше, мне исполнится 13 лет, и я обещаю, что приготовила немало сюрпризов», - сказала Данэлия Тулешова сразу после получения премии портала Vintage.kz в номинации «Дебют года».

В ближайшее время Данэлию можно будет увидеть в премьерном выпуске передачи The World's Best (Лучшие в мире). Тулешова и Димаш Кудайберген появились в проморолике популярного американского телеканала CBS.

 

Фото: viva.ua

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Ключевые слова: Данэлия Тулешова,
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Автор:

Альберт Ахметов

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