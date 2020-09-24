Данэлия Тулешова рассказала, чем будет заниматься после участия в America’s Got Talent

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – PR-директор Данэлии Тулешовой Татьяна Синенко рассказала о планах певицы после участия в шоу America’s Got Talent, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данэлия Тулешова завершила участие в проекте. Зрительское голосование длилось в течение суток. Победителем стал обладатель «Золотой кнопки», спичрайтер Брендон Лик. Уже сегодня вне конкурса Данэлия выступила с популярной американской певицей и автором песен Эйвой Макс (Ava Max).

«Если бы я могла дать «Золотую кнопку», я бы отдала ее Данэлии», - сказала в финальном эпизоде София Вергара.

«Здесь часто спрашивали, что ты сделаешь, если выиграешь в шоу и получишь миллион? Честно, я ни разу не задумывалась о победе, и более того даже представить не могу, что люди делают с такими деньгами! Участие в America’s Got Talent – это не просто какой-то очередной рубеж в моей жизни. На этом шоу я еще раз убедилась, что очень многого можно достичь, если бесконечно трудиться. Сейчас у меня за спиной полгода ежедневных репетиций, не знаю, повторится ли это еще раз, но это великолепный опыт. Еще я открыла для себя удивительных людей, с разными судьбами и из разных уголков планеты, которые несмотря ни на что идут к своей мечте и готовы делиться талантом. Это заряжает. Искренне желаю успехов участникам шоу! Я очень благодарна жюри за каждый комментарий и каждую оценку, все это навсегда останется в моем сердце. И, конечно же, большое сердечное спасибо всем, кто был рядом, кто поддерживал, голосовал, писал пожелания и комментарии, для меня это очень ценно», - сказала после оглашения результатов Данэлия.

Она отметила, что подготовка к финалу стала непростым опытом, потому что было буквально пару дней.

«Я настолько устала, что в какой-то момент у меня даже пропал голос. Но я горжусь собой, потому что в такой короткий срок я подготовила очень сложную композицию. Я хотела спеть именно эту песню, потому что она бы раскрыла все мое желание быть на этом проекте, на этой сцене, показать всю мою силу и уверенность. Пока сложно говорить о творческих планах, нужно как минимум передохнуть не только мне, но и всей нашей команде. По прилету домой точно с головой уйду в учебу, которую я, кстати, не пропускала и дистанционно занималась», - рассказала Данэлия.

Напомним, финал прошел накануне в Лос-Анджелесе. 14-летняя певица исполнила песню Sia «Alive».