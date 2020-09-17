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Данэлия Тулешова прошла в финал America's Got Talent

Автор:  
Данияр Дауталиев
17 Сентября 2020, 08:39
Данэлия Тулешова прошла в финал America's Got Talent

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанская исполнительница оказалась в числе фаворитов по результатам зрительского голосования, проходившего в США в течение суток, и получила возможность выступить в финале популярного мирового шоу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила PR-директор Данэлии Тулешовой Татьяна Синенко, в тройке участников для голосования на прохождение в финал, в числе которых оказалась Данэлия, также были два обладателя «Golden buzzer» (специальной поддержки жюри), однако зрители поддержали казахстанскую певицу.

Финал 15 сезона America's Got Talent состоится 22 сентября в прямом эфире телеканала NBC.

«Спасибо всем, кто меня поддерживает все это время. Неделя станет решающей, есть, над чем потрудиться, и я буду очень стараться», - рассказала Данэлия.

К слову, композиция для выступления еще не определена.


Фото: Tatiyana Sinenko/facebook
США   Данэлия Тулешова  
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