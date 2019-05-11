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Данэлия Тулешова порадовала поклонников новым клипом

11 Мая 2019 21:03 127
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Данэлия Тулешова порадовала поклонников новым клипом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юная казахстанская звездочка Данэлия Тулешова порадовала поклонников новым клипом, передает МИА «Казинформ».  

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Данэлия Тулешова представила свою кавер-версию песни американской певицы Эмбер Патрис Райли «Colourblind».

«Наконец, мне очень приятно представить кавер на песню #Colourblind от удивительного @msamberpriley. Благодаря моей дорогой @ singinglady75, которая находит время в своем плотном графике для редактирования моих видео», - написала певица в своем Instagram.

Клип на композицию можно посмотреть YouTube-канале певицы. К настоящему моменту видео набрало около 20 тыс. просмотров.

 

 

 

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Ключевые слова: Культура, Данэлия Тулешова,
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