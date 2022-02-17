Данабек Керимрай назначен руководителем аппарата Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра МНЭ РК Керимрай Данабек Алтынбекович назначен на должность руководителя аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Данабек Керимрай родился в 1982 году в г. Шымкенте. Окончил университет «Мирас», Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Академию психологии, предпринимательства и менеджмента.

Трудовую деятельность начал в 2003 году специалистом по переводам Управления внешнеэкономических связей и инвестиций ЮКО.

В 2004-2005 гг. — и.о. ведущего специалиста, ведущий специалист отдела по языкам Департамента по молодежным делам и внутренней политике ЮКО.

В 2005-206 гг. — гл. специалист отдела развития национальных и иностранных языков Управления развития языков ЮКО.

В 2006 году занимал должность гл. специалиста отдела внешних экономических связей Управления экономики и бюджетного планирования ЮКО.

В 2006-2009 гг. работал в структурах аппарата акима Южно-Казахстанской области, г. Шымкент.

В 2009-2011 гг. занимал руководящие должности в Министерстве охраны окружающей среды РК.

В 2011-2012 гг. работал в Казахстанском центре модернизации развития жилищно-коммунального хозяйства.

2012-2013 гг. — и.о. заместителя директора, заместитель директора Департамента финансовой деятельности и бюджетного планирования Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2013-2014 гг. — заместитель директора, директор Департамента финансовой работы и бюджетного планирования Министерства регионального развития РК.

В 2014-2016 гг. — директор Департамента экономики и финансов Министерства национальной экономики РК.

С июля 2017 года по настоящее время являлся директором Департамента экономики и финансов МНЭ РК.

