РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:39, 12 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Дана Нуржигитова посетила национальный центр «Жас сарбаз»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня депутат Сената-член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Дана Нуржигитова встретилась с участниками патриотического движения «Жас Сарбаз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.

    Обстоятельный разговор о важности патриотического воспитания молодёжи состоялся в канун третьей годовщины, со дня образования движении «Жас Сарбаз»

    «Главной целью государства в вопросе патриотического воспитания является формирование у подрастающего поколения понимания-видения национального сознания. В первую очередь уважения к языку, национальным ценностям, ответственности перед обществом и ценности человеческой жизни, оценки труда, важности верховенства закона, а также ценности независимости родной страны. Все это, в конечном счете, вопрос национальной безопасности»,- сказала сенатор в ходе встречи.

    От имени Комитета Сената, депутат подарила участникам движения «Жас сарбаз» книги из личной библиотеки сенатора Мухтара Кул-Мухаммеда. В числе 100 подаренных в торжественной обстановке книг – издания мировых и казахских авторов, которые окажут плодотворное влияние на формирование личности ребят и их патриотическое воспитание.


    Теги:
    Сенат Официально Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Сегодня, 15:09
    Предотвратить разрушение городища Туймекент в Жамбылской области призывает эксперт
    Сегодня, 14:56
    Вторая ракетка Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!