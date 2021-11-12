Дана Нуржигитова посетила национальный центр «Жас сарбаз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня депутат Сената-член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Дана Нуржигитова встретилась с участниками патриотического движения «Жас Сарбаз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.

Обстоятельный разговор о важности патриотического воспитания молодёжи состоялся в канун третьей годовщины, со дня образования движении «Жас Сарбаз»

«Главной целью государства в вопросе патриотического воспитания является формирование у подрастающего поколения понимания-видения национального сознания. В первую очередь уважения к языку, национальным ценностям, ответственности перед обществом и ценности человеческой жизни, оценки труда, важности верховенства закона, а также ценности независимости родной страны. Все это, в конечном счете, вопрос национальной безопасности»,- сказала сенатор в ходе встречи.

От имени Комитета Сената, депутат подарила участникам движения «Жас сарбаз» книги из личной библиотеки сенатора Мухтара Кул-Мухаммеда. В числе 100 подаренных в торжественной обстановке книг – издания мировых и казахских авторов, которые окажут плодотворное влияние на формирование личности ребят и их патриотическое воспитание.