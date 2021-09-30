Дан старт проекту по профессиональному развитию кадров молодежной политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня стартовал проект «Академия профессионального развития», инициированный для профессиональной поддержки республиканских и региональных управленческих кадров в сфере молодежной политики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Вице-министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров отметил важность профессиональных площадок для поддержки молодых кадров. «Инвестиции в развитие человеческого капитала – это один из главнейших инструментов повышения конкурентоспособности нации», — сказал А. Умаров.

В течение 10 дней образовательной программы повышения квалификации будут проведены коуч-сессии, тренерские часы и практические занятия.

Все они направлены на совершенствование профессиональных навыков в работе с молодежью.

Участниками мероприятия стали сотрудники молодежных ресурсных центров, региональные государственные служащие, имеющие опыт руководящей работы. Уже в первый день представитель Международной школы бизнес-тренеров в Казахстане Людмила Cерекбаева подробно рассказала участникам о становлении и необходимых навыках современных лидеров, а также об особенностях и тонкостях управления командой.

Отметим, проект «Академия профессионального развития» стал результатом партнерского взаимодействия Научно-исследовательского центра «Молодежь», Академии государственного управления при Президенте РК, Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» и Школы политического менеджмента при партии «Nur Otan».

Мероприятие прошло в условиях соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер, в том числе с использованием программы Ashyq.