Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Дан старт празднованию 150-летия Кажымукана Мунайтпасова

10 Февраля 2021, 16:51
Дан старт празднованию 150-летия Кажымукана Мунайтпасова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 февраля, в здании Республиканской школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени К. Мунайтпасова состоялось торжественное мероприятие в честь празднования 150-летия легендарного казахского балуана Кажымукана Мунатпайсова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

На открытии мероприятия министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова отметила подготовку министерства к масштабному празднованию юбилея Кажымукана Мунайтпасова.

«Кажымукан Мунайтпасов всю свою жизнь посвятил развитию казахской борьбы. По некоторым данным, он выступал в соревнованиях по разным видам борьбы в 54 странах мира и завоевал 48 медалей. Кроме того, он был очень талантливым, прекрасно играл на домбре, пел. Мы должны его наследие передать нашим детям. На сегодняшний день министерством разработан план мероприятий, в рамках которого планируется масштабное республиканское празднование юбилея нашего прославленного палуана. Начиная с сегодняшнего дня, по всей республике пройдут различные мероприятия, посвященные к 150-летию Кажымукана Мунайтпасова», - сказала Актоты Райымкулова.

photo

В рамках мероприятия известные последователи Кажымукана Мунайтпасова, казахстанские богатыри Сергей Цырульников и Тимур Сыпатаев выступили с силовыми упражнениями. В свою очередь Сергей Цырульников рассказал о важности возрождения традиции силачей прошлого.

«Основная задача - это воспитание культурных ценностей у молодого поколения на основе культуры и традиции наших предков. Этому следует уделить большое внимание. Также на данный момент очень важно особый акцент сделать на развитие массового и детско-юношеского спорта в нашей стране. Вот откуда появляются олимпийские чемпионы. При поддержке Министерства культуры и спорта РК я также буду развивать данное направление», - сказал Сергей Цырульников.

Мероприятие прошло при соблюдении всех сантиарно-эпидемиологических норм.

По историческим данным Кажымукан Мунайтпасов родился в 1871 году 7 апреля в Акмолинском уезде, в местности Жадик. Он выходил на ковер с известными палуанами со всего мира, такими как Иван Поддубный, Иван Шемякин, Алекс Аберг, Иван Заикин, Георг Лурих, Поль Понс.

photo

photo


История Казахстана   Спорт   Юбилей   Минкультуры   Дата   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане