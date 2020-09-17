Дан старт клиническим исследованиям казахстанской вакцины против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начаты клинические исследования вакцины QazCovid-in против коронавирусной инфекции, разработанной в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МОН.

В клинических исследованиях вакцины принимают участие здоровые взрослые добровольцы в возрасте от 18 до 50 лет. В I фазе исследования, определяющей безопасность вакцины, принимают участие 44 добровольца, не переболевших коронавирусом и не имеющих антител. Во второй фазе, направленной на исследование иммуногенности, запланировано участие 200 добровольцев.

В НИИПББ поступило 688 заявлений от граждан, желающих принять участие в клинических исследованиях. Вице-министр образования и науки Мирас Дауленов выразил благодарность всем за оказанное доверие.

Клинические исследования пройдут в РГП «Национальный научный центр фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения РК и ТОО «Сentre for Clinical Medicine and Resеarch».





Напомним, 31 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила казахстанскую инактивированную вакцину от коронавируса «QazCovid-in» в перечень кандидатных вакцин, допущенных к клиническим испытаниям. 29 августа казахстанская вакцина против COVID-19 была официально допущена ВОЗ к клиническим испытаниям.

Семь разработчиков вакцины во главе с директором института стали первыми добровольцами , получившими вакцину в целях защиты своей безопасности в условиях постоянной работы с вирусом. По результатам анализов, у всех получивших вакцину выработаны антитела к вирусу, сотрудники здоровы и продолжают работу в рамках научно-технической программы.