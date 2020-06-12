Дан старт избирательной кампании по выборам в Сенат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 13 июня начинается выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Об этом сообщил в ходе онлайн-заседания Центральной избирательной комиссии РК заместитель председателя ЦИК Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выдвижение кандидатов в депутаты, согласно статье 71 пункт первый, начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть, с завтрашнего дня начинается выдвижение кандидатов в депутаты Сената. И заканчивается в 18 часов по местному времени за месяц до дня проведения выборов. То есть, 12 июля в 18 часов по местному времени в каждом из регионов процедура выдвижения будет завершена», – сказал К.Петров.

Как отметил зампред ЦИК, выдвижение кандидатов в депутаты Сената осуществляется маслихатами, а также в порядке самовыдвижения. В соответствии с конституционным законодательством, депутатом Сената может быть лицо, достигшее тридцати лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет. Не имеют право избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными. Не может быть кандидатом в депутаты Сената лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Напомним, выборы депутатов Сената назначены на 12 августа 2020 года.