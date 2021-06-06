«ДамуМед» - кто устанавливает цены на медуслуги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно функционирования системы «ДамуМед», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Медицинская информационная система «Damumed» (МИС «ДамуМед») является информационной системой частного разработчика ТОО «ЦИТ «ДАМУ». Для исключения дублирования ввода данных МИС «ДамуМед» интегрирована с рядом модулей ИС Министерства («Система управления ресурсами», «Регистр прикрепленного населения» (далее – ИС РПН), «Регистр беременных и женщин фертильного возраста», «Электронный регистр стационарных больных» (далее – ЭРСБ), «Бюро госпитализации», «Электронный регистр диспансерных больных» и «Единая платежная система» (далее – ЕПС)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе .

На сегодня данные по оказанным услугам из МИС «ДамуМед» поступают в ЭРСБ и ЕПС.

«Для обеспечения корректности оплаты в данных системах установлены форматно-логические контроли, которые препятствуют приему некорректных данных от МИС «ДамуМед». Стоимость услуг рассчитывается согласно приказу Министра здравоохранения. Технические вопросы по работе ИС Министерства решаются администраторами в штатном режиме. Кратковременная недоступность чаще связана с плановыми обновлениями систем и обычно выполняется во внерабочее и ночное время. Работа по улучшению быстродействия информационных систем проводится на постоянной основе», - заключил зампремьера.