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    09:55, 23 Май 2021 | GMT +6

    Дамир Исмагулов встал после нокдауна и выиграл четвертый бой подряд в UFC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахский файтер Дамир Исмагулов (19-1) провел свой четвертый поединок в UFC, сообщает Sports.kz.

    Он выступил на турнире UFC Fight Night 188 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), где сразился с бразильцем Рафаэлем Алвесом (19-9). Бой в легком весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Исмагулова единогласным решением судей. При этом казах в первом раунде побывал в раннем нокдауне.


    Таким образом, Дамир Исмагулов одержал юбилейную, двадцатую победу в своей профессиональной карьере, а Рафаэль Алвес потерпел десятое поражение. Добавим, что для Исмагулова это четвертая победа в четырех боях в UFC — казах дебютировал в крупнейшем промоушне в декабре 2018 года.


    Фото: ru.ufc.com


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