5 Июля 2022 15:23

Дамир Исмагулов вошел в ТОП-15 рейтинга UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахский боец Дамир Исмагулов вошел в ТОП-15 легковесного рейтинга UFC, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом он сообщил в Instagram. «Добро пожаловать в джунгли», - подписал Дамир фото рейтинга в Stories.

Ранее сообщалось, что боец провел свой пятый поединок в UFC, одержав победу решением судей над грузинским оппонентом Гурамом Кутателадзе на турнире UFC on ESPN 37 в Остине (США, штат Техас).

Дамир Исмагулов одержал 24-ю победу в профессиональной карьере, а Гурам Кутателадзе потерпел третье поражение. Для Исмагулова эта победа стала пятой в UFC: он выиграл все пять боев в крупнейшем промоушне. Ранее казах победил единогласным решением судей австралийца Алекса Горджеса (7-1), испанца Хоэля Альвареса (19-3), бразильца Тьяго Мойзеса (15-6) и еще одного бразильца Рафаэля Алвеса (20-10).

Фото: instagram.com/ismagulov_damir