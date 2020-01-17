Дамир Исмагулов планирует подраться с бойцом из ТОП-15 в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Российский боец UFC Дамир Исмагулов рассказал о планах по проведению своего следующего поединка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К счастью, моя травма полностью залечена, я восстановился. Думаю, еще неделя, и я буду готов приступить к полноценным тренировкам. Я уже задавал вопрос менеджеру, когда я смогу выступить. Мы ждем один из серьезных турниров, чтобы я мог на нем выступить», - сказал спортсмен корреспонденту «Казинформа» в кулуарах СЦК.

Боец назвал примерное время поединка, согласно его планам.

«Думаю, в течение месяца, примерно в феврале, будет ясность по поводу моего следующего, уже 4-го в UFC боя. Сам я планирую, что бой пройдет весной. Думаю, соперник будет из ТОП-15», - заявил представитель UFC.

Что касается имени соперника, боец пока воздержался назвать его имя.

«Есть бойцы, с кем я хочу выступить, но я очень часто заявлял о том, с кем я хочу подраться, потом это не получалось. Поэтому, я перестал об этом говорить. Будет – значит, будет отлично. Нет – значит, будем ждать», - объяснил Д. Исмагулов.

UFC (Ultimate Fighting Championship) – крупнейшая организация в сфере ММА.



