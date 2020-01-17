+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -7 °С
USD 377.75 EUR 421.27
RUB 6.13 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дамир Исмагулов планирует подраться с бойцом из ТОП-15 в UFC

17 Января 2020 13:55
Поделиться:
Дамир Исмагулов планирует подраться с бойцом из ТОП-15 в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Российский боец UFC Дамир Исмагулов рассказал о планах по проведению своего следующего поединка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

О чем говорили фанаты с Хабибом Нурмагомедовым в Алматы
Видео победного боя Жалгаса Жумагулова на Fight Nights Global На турнире с участием Хабиба атырауский боец стал обладателем чемпионского пояса Jayynger Казахстанская файтерша поборола американку в бою за контракт с UFC

«К счастью, моя травма полностью залечена, я восстановился. Думаю, еще неделя, и я буду готов приступить к полноценным тренировкам. Я уже задавал вопрос менеджеру, когда я смогу выступить. Мы ждем один из серьезных турниров, чтобы я мог на нем выступить», - сказал спортсмен корреспонденту «Казинформа» в кулуарах СЦК.

Боец назвал примерное время поединка, согласно его планам.

«Думаю, в течение месяца, примерно в феврале, будет ясность по поводу моего следующего, уже 4-го в UFC боя. Сам я планирую, что бой пройдет весной. Думаю, соперник будет из ТОП-15», - заявил представитель UFC.

Что касается имени соперника, боец пока воздержался назвать его имя.

«Есть бойцы, с кем я хочу выступить, но я очень часто заявлял о том, с кем я хочу подраться, потом это не получалось. Поэтому, я перестал об этом говорить. Будет – значит, будет отлично. Нет – значит, будем ждать», - объяснил Д. Исмагулов.

UFC (Ultimate Fighting Championship) – крупнейшая организация в сфере ММА.


Фото: ria56.ru
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив