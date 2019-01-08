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Дамбу прорвало на одном из участков Сырдарьи
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На одном из участков Сырдарьи, расположенном на территории областного центра, прорвало старую дамбу. Водный поток не нанёс ущерба и не вызвал угрозы затопления Кызылорды, так как на пути воды встала новая защитная дамба, построенная в черте города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Спасатели среагировали мгновенно, на восстановление старой дамбы привлекли 10 единиц техники. Как сообщили специалисты, повода для беспокойств нет. В настоящее время ледово-паводковая обстановка в регионе по бассейну реки Сырдарья стабильная, разливов и подтоплений нет.
На территории области под круглосуточным контролем находятся 56 опасных участков реки. Между тем толщина льда на реке в черте города на 30-35 см меньше, чем в прошлом году.
«Сброс из водохранилища Шардара составляет 900 кубометров в секунду, 400 - задерживается в Коксарае, и на территорию области вода в Сырдарью поступает в объеме 553 кубов в секунду. Это на 50 меньше, чем в прошлом году. А по территории города проходит 475 кубов, - пояснил Габит Жанабаев, заместитель руководителя управления по мобилизационной подготовке Кызылординской области. - Сегодня причин для беспокойства нет - в Шардаринском и Коксарайском водохранилищах имеется общий запас для накопления, равный 4,5 млрд кубометров воды».
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