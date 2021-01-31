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    13:55, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Далеко от пьедестала: фристайлисты Казахстана завершили выступление на этапе кубка мира

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    МИНСК. КАЗИНФОРМ - В Минске, Беларусь, состоялся этап Кубка мира по фристайл-акробатике. К сожалению, попасть на пьедестал нашим спортсменам не удалось, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Представляет вашему вниманию результаты казахстанских спортсменов.

    В женских соревнованиях Маржан Акжигит стала 18-й, Аяна Жолдас - 19-й, Жанбота Алдберегенова - 21-й, а Акмаржан Калмурзаева - 24-й. Победу одержала американка Меган Ник.

    У мужчин не было равных россиянину Максиму Бурову. В составе команды Казахстана лучше всех выступил Нурлан Батырбаев. Он занял 19-е место. Шерзод Хаширбаев показал 30-й результат, Ильдар Батрудинов - 32-й, Роман Иванов - 33-й.

    Ранее сообщалось, что Казахстан впервые примет чемпионат мира по фристайлу. Чемпионат мира по фристайлу, включающий в себя могул и акробатику, впервые пройдет на Шымбулаке в Алматы с 7 по 14 марта.



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