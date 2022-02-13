Дальнобойщику оказали помощь костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —Полицейские Узункольского района оказали помощь водителю, у которого на трассе замерзли тормозные колодки в грузовой автомашине, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как выяснилось, водитель вез груз из Петропавловска в Костанай.

«12 февраля в 18.00 старший инспектор дежурной части отдела полиции Узункольского района, майор Серик Жанайдаров во время просмотра камер видеонаблюдения, расположенных на въезде в поселок Узунколь, увидел грузовую автомашину «Daf», которая на протяжении трех часов стояла без движения. На место был направлен участковый инспектор полиции, лейтенант Денис Слесарь, который выяснил, что фуру остановили вынужденно»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции.

40-летний водитель фуры Инак Уфук попросил помощь. Участковый организовал для буксировки автомобиля две единицы специальной техники.

Помощь была оказана, позже водитель продолжил свой путь.



