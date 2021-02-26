КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Дальнобойщику из Узбекистана помогли костанайские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Федоровском районе Костанайской области полицейские Жаслан Досымбаев и Иван Левченко в непогоду спасли четверых дальнобойщиков и водителя, попавшего в ДТП.

На трассе Алматы-Екатеринбург произошло ДТП. На месте происшествия было установлено, что из-за плохой видимости фура столкнулась с автомашиной Renault. В результате ДТП легковая автомашина съехала в кювет и у нее вылетело заднее стекло.

В это же время поступило сообщение о том, что на трассе замерзают водители грузовых автомобилей. Полицейские вытащили Renault из кювета, отогрели водителя и срочно проследовали к месту скопления грузовых автомашин. Замерзающих дальнобойщиков оперативно разместили в селе Успеновка.

Полицейские Денисовского района помогли дальнобойщику из Узбекистана. Из-за сильного мороза в грузовой автомашине сел аккумулятор. Замерзший водитель Жахангир Эргашов рассказал, что везет груз из Ташкента. Дальнобойщик был рад и очень благодарен патрульным полицейским Берику Жумагужину и Амиру Утегенову, вовремя подоспевшим на помощь. Полицейские накормили водителя горячим обедом и отвезли заряжать севший аккумулятор в ближайшее село.