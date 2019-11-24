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Дальнобойщики из Турции застряли на трассе в СКО

24 Ноября 2019 11:00
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Дальнобойщики из Турции застряли на трассе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские помогли замерзающим на трассе гражданам Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, фура с чечевицей остановилась недалеко от села Токсан би района имени Габита Мусрепова. Солярка в большегрузе перемерзла. Двое граждан Турции, находившиеся в машине, самостоятельно справиться с проблемой не могли.

Полицейским о застрявшей на трассе фуре рассказали проезжавшие мимо водители. Стражи порядка отвезли иностранцев греться в придорожное кафе. Сами попытались отогреть фуру. На трассе сделать это не удалось, пришлось буксировать грузовик в бокс и там ремонтировать.

«На все ушло два дня. Всё это время рядом с водителями посменно дежурили два экипажа батальона патрульной службы. С одним из граждан Турции, владевшим русским языком, полицейские на прощание обменялись телефонами. Лейтенант полиции Марат Шегенев дважды выходил на связь, проверяя, всё ли в порядке с «подопечными» иностранцами, пока те не сообщили, что благополучно добрались до Костаная», - рассказали в пресс-службе.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт, Турция, Погода, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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