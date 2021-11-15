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Дальнобойщик из Беларуси скончался в Акмолинской области

15 Ноября 2021 10:53
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Дальнобойщик из Беларуси скончался в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Есильском районе Акмолинской области в фуре был обнаружен труп 56-летнего жителя Беларуси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 13 ноября 2021 года в отдел полиции Есильского района поступило телефонное сообщение от 38-летнего жителя Темиртау о том, что на 50-м км автодороги сообщением «Жаксы-Есиль-Бузулук», между городом Есиль и селом Красивое, на обочине дороги в фуре обнаружен труп неизвестного мужчины.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что на водительском сиденье грузовой автомашины - фуры марки «SCANIA» обнаружен труп 56-летнего гражданина Республики Беларусь. Визуальным осмотром трупа с участием судебно-медицинского эксперта каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено. Причиной смерти предположительно послужила сердечно-сосудистая недостаточность. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу», - отметили в ведомстве.

Грузовая автомашина – фура марки «SCANIA» была обнаружена в кювете без внешних повреждений. С учетом зафиксированного следа от колес указанная автомашина съехала с автодороги в правую сторону. Фура осуществляла перевозку грузовых шин и колес.

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#Акмолинская область   #Происшествия  
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Автор:

Оксана Матасова

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