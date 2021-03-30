Дальнейшие шаги развития машиностроения обсудили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В онлайн-режиме состоялось общее собрание Союза машиностроителей Казахстана, на котором обсуждены дальнейшие меры развития отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель правления Союза Мейрам Пшембаев отметил, что отечественное машиностроение продолжает свое динамичное развитие в современных реалиях. В целях поддержания стабильных объемов производства в отрасли, Правительством приняты следующие меры поддержки, выработанные бизнес-сообществом:

- отсрочка выплаты налогов и платежей с фонда оплаты труда предприятиям машиностроительной отрасли;

- отсрочка платежей по кредитам;

- возможность заключения оффтейк-контрактов с предприятиями обрабатывающей промышленности в закупках квазигосударственного сектора;

- недопущение снижения средств на приобретение в лизинг специальной и сельхозтехники;

- на законодательном уровне внесены дополнения и изменения в Предпринимательский и Налоговый кодексы РК по вопросам улучшения бизнес-климата и создания новых проектов.

«Эти и другие принятые меры дали положительный эффект. Они позволили не только сохранить, но и увеличить объемы производства», - сказал Мейрам Пшембаев.

Отметим, в 2020 году при участии Союза машиностроителей Казахстана, Правительством РК разработан проект Закона РК «О промышленной политике» и одобрено создание Фонда развития промышленности, Международного центра по развитию нефтегазового машиностроения, что придаст импульс для посткризисного восстановления и дальнейшего развития отрасли. Меры направлены на повышение конкурентоспособности отечественных машиностроительных предприятий, позволят сохранить объемы производства и обеспечат дальнейший рост отрасли машиностроения и металлообработки.



