Дальнейшие шаги развития машиностроения обсудили в Казахстане
Председатель правления Союза Мейрам Пшембаев отметил, что отечественное машиностроение продолжает свое динамичное развитие в современных реалиях. В целях поддержания стабильных объемов производства в отрасли, Правительством приняты следующие меры поддержки, выработанные бизнес-сообществом:
- отсрочка выплаты налогов и платежей с фонда оплаты труда предприятиям машиностроительной отрасли;
- отсрочка платежей по кредитам;
- возможность заключения оффтейк-контрактов с предприятиями обрабатывающей промышленности в закупках квазигосударственного сектора;
- недопущение снижения средств на приобретение в лизинг специальной и сельхозтехники;
- на законодательном уровне внесены дополнения и изменения в Предпринимательский и Налоговый кодексы РК по вопросам улучшения бизнес-климата и создания новых проектов.
«Эти и другие принятые меры дали положительный эффект. Они позволили не только сохранить, но и увеличить объемы производства», - сказал Мейрам Пшембаев.
Отметим, в 2020 году при участии Союза машиностроителей Казахстана, Правительством РК разработан проект Закона РК «О промышленной политике» и одобрено создание Фонда развития промышленности, Международного центра по развитию нефтегазового машиностроения, что придаст импульс для посткризисного восстановления и дальнейшего развития отрасли. Меры направлены на повышение конкурентоспособности отечественных машиностроительных предприятий, позволят сохранить объемы производства и обеспечат дальнейший рост отрасли машиностроения и металлообработки.