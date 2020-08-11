Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Дальнейшее ускорение годовой инфляции прогнозирует Нацбанк РК

Автор:  
Серик Сабеков
11 Августа 2020, 10:18
Дальнейшее ускорение годовой инфляции прогнозирует Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько выросли цены на продовольственные товары в Казахстане, рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Годовая инфляция формируется в соответствии с прогнозами Национального Банка, составив 7,1% в июле текущего года. Годовой рост цен на продовольственные товары составил 11,3% и продолжает вносить основной вклад в инфляцию», - сказал Ерболат Досаев.

При этом, по его словам, максимальные темпы роста цен сохраняются на хлебобулочные изделия и крупы (13,8%), плодоовощную продукцию (13,4%), при этом несколько замедлился темп роста цен на мясо и мясопродукты (12,9%).

Согласно озвученным данным, годовой рост цен на непродовольственные товары сохранился на уровне 5,4% при продолжающемся снижении цен на ГСМ (бензин - на 0,2% за июль). Годовой рост цен платных услуг повысился с 3 % до 3,2% в июле на фоне постепенного исчерпания эффекта от временного снижения тарифов на коммунальные услуги в условиях чрезвычайного положения. Тарифы на регулируемые коммунальные услуги за июль текущего года повысились на 0,9%.

«В последующие месяцы ожидается дальнейшее ускорение годовой инфляции в рамках прогнозной траектории 8-8,5% до конца 2020 года», - резюмировал Ерболат Досаев.


Правительство РК   Банки   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане