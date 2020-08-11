Дальнейшее ускорение годовой инфляции прогнозирует Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько выросли цены на продовольственные товары в Казахстане, рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Годовая инфляция формируется в соответствии с прогнозами Национального Банка, составив 7,1% в июле текущего года. Годовой рост цен на продовольственные товары составил 11,3% и продолжает вносить основной вклад в инфляцию», - сказал Ерболат Досаев.

При этом, по его словам, максимальные темпы роста цен сохраняются на хлебобулочные изделия и крупы (13,8%), плодоовощную продукцию (13,4%), при этом несколько замедлился темп роста цен на мясо и мясопродукты (12,9%).

Согласно озвученным данным, годовой рост цен на непродовольственные товары сохранился на уровне 5,4% при продолжающемся снижении цен на ГСМ (бензин - на 0,2% за июль). Годовой рост цен платных услуг повысился с 3 % до 3,2% в июле на фоне постепенного исчерпания эффекта от временного снижения тарифов на коммунальные услуги в условиях чрезвычайного положения. Тарифы на регулируемые коммунальные услуги за июль текущего года повысились на 0,9%.

«В последующие месяцы ожидается дальнейшее ускорение годовой инфляции в рамках прогнозной траектории 8-8,5% до конца 2020 года», - резюмировал Ерболат Досаев.