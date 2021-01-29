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Дает ли вакцинация право на свободное передвижение как внутри страны, так и за рубежом

Автор:  
Серик Сабеков
29 Января 2021, 14:10
Дает ли вакцинация право на свободное передвижение как внутри страны, так и за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дает ли вакцинация право на свободное передвижение как внутри страны, так и за рубежом, рассказала руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Нуршай Азимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, гражданам, прошедшим вакцинацию, будет выдаваться специальный документ.

«В электронном паспорте будут содержаться: сведения о виде вакцины, которые он получил, этапность процедуры, а также наблюдение в поствакциональный период. Дает ли это преимущество при предвижении на территории страны или за рубежом? В настоящий момент этот документ не дает дополнительных преимуществ как внутри страны между регионами, так и за рубежом. Но в будущем это может стать возможным, пока этот вопрос не обсуждался», - пояснила Нуршай Азимбаева.

Ранее она сообщила – в каких странах какие вакцины против коронавируса применяются сегодня.

Так, согласно озвученным данным, в Канаде, США, Южной Корее используют вакцину компании Moderna (США). Страны Евросоюза, Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Канада, Бахрейн, а также США применяют вакцину BioNTech/Pfizer. Великобритания, Индия, Аргентина также используют вакцину Oxford AstraZeneca. Россйской вакциной «Спутник V» (НИИ им Гамалеи) привито уже 1 млн человек. Беларусь Боливия, Аргентина, Алжир, Сербия также используют ее. В Китае и ОАЭ применяют в основном китайские вакцины четырех видов.


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