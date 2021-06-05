Дает ли право 100%-ая вакцинация работать без ограничений объектам питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос введения возможности работы без ограничений для объектов питания со 100%-ой вакцинацией сотрудников прокомментировал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, согласно ПГГСВ РК от 25 декабря 2020 года №67 Главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе могут принимать решение об ужесточении карантинных мер», - написал Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, разработка критериев ограничения работы социально-экономических объектов в первую очередь направлена на предупреждение заноса и распространения коронавирусной инфекции среди населения.

«Касательно предложения отмены ограничений по времени работы для объектов малого и среднего бизнеса, все сотрудники которых вакцинированы: получив полный курс вакцинации, сотрудники объектов прежде всего защищают себя от риска быть инфицированным COVID-19. Однако 100% вакцинация обслуживающего персонала не предотвратит массовое распространение инфекции среди посетителей в случае посещения объекта больного COVID-19», - заключил А. Цой.



