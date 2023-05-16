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Дачу взятки полицейскому пресекли в Алматы

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Мая 2023, 21:51
Дачу взятки полицейскому пресекли в Алматы Кадр из видео/polisia.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дача взятки сотруднику полиции пресечена в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Взятку в размере 30 тысяч тенге инспектору специализированного батальона патрульной полиции пытался дать гражданин М. Его BMW была остановлена экипажем полиции в Турксибском районе Алматы.

«Установлено, что гражданин М. не имеет водительского удостоверения и никогда его не получал. Он был сразу же отстранен от управления авто. Его транспорт водворен на специализированную штрафную стоянку. В ходе составления административного протокола водитель подошел к служебному автомобилю инспекторов и, открыв заднюю левую дверь, закинул в салон денежные средства. Этот факт инспектор заметил сразу и сообщил об этом оперативному дежурному. Купюры были изъяты следственно-оперативной группой. Факт дачи взятки был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 367 УК РК», – проинформировал начальник управления собственной безопасности ДП города Алматы Ерик Жумабай.

В подразделении также отметили, что с начала года в рамках проекта Integrity Check полицейскими Алматы было сигнализировано о 16 фактах подкупа.


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