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Дачный мусор привел к крупному степному пожару в ВКО

23 Июля 2018 18:00 172
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Дачный мусор привел к крупному степному пожару в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В километре от села Кожохово оставленный местными дачниками мусор привел к крупному степному пожару. К его ликвидации привлечены порядка 300 добровольцев, которые тушат огонь вместе с пожарными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Масштабы степного пожара достигли крупных размеров. По словам очевидцев, возгорание спровоцировал горящий мусор, оставленный дачниками. Порывы ветра и жаркая погода усугубили ситуацию, и огонь в считанные минуты распространился по пересеченной местности.

«В тушении огня были задействованы сотрудники отдела ЧС Глубоковского района, пожарных частей № 25, 26 в составе 36 человек личного состава. Непосильную помощь в подкреплении сил и средств оказали районный акимат и крестьянские хозяйства. Почти со всего района было собрано порядка 300 добровольцев. Крестьянские хозяйства выделили водовозы, так как на заправку автомобиля водой уходит достаточно много времени. Местность сложная, местами каменистая и пересеченная. Сложность в тушении представляли кустарники», - рассказал Алексей Оградов, начальник ОЧС Глубоковского района.

В труднодоступной местности тушили с помощью хлопушек и ранцевых огнетушителей. Сформировавшейся команде понадобилось порядка 12 часов, чтобы усмирить стихию. Общая площадь пожара составила 170 га.

В настоящее время пожарными подразделениями ведется окарауливание территории, в некоторых местах, где замечено тление, производится заливка.


Дачный мусор привел к крупному степному пожару в ВКО

Дачный мусор привел к крупному степному пожару в ВКО
Дачный мусор привел к крупному степному пожару в ВКО
Дачный мусор привел к крупному степному пожару в ВКО
Дачный мусор привел к крупному степному пожару в ВКО

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Людмила Малько

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