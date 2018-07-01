Дачный мусор привел к крупному степному пожару в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В километре от села Кожохово оставленный местными дачниками мусор привел к крупному степному пожару. К его ликвидации привлечены порядка 300 добровольцев, которые тушат огонь вместе с пожарными, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Масштабы степного пожара достигли крупных размеров. По словам очевидцев, возгорание спровоцировал горящий мусор, оставленный дачниками. Порывы ветра и жаркая погода усугубили ситуацию, и огонь в считанные минуты распространился по пересеченной местности.
«В тушении огня были задействованы сотрудники отдела ЧС Глубоковского района, пожарных частей № 25, 26 в составе 36 человек личного состава. Непосильную помощь в подкреплении сил и средств оказали районный акимат и крестьянские хозяйства. Почти со всего района было собрано порядка 300 добровольцев. Крестьянские хозяйства выделили водовозы, так как на заправку автомобиля водой уходит достаточно много времени. Местность сложная, местами каменистая и пересеченная. Сложность в тушении представляли кустарники», - рассказал Алексей Оградов, начальник ОЧС Глубоковского района.
В труднодоступной местности тушили с помощью хлопушек и ранцевых огнетушителей. Сформировавшейся команде понадобилось порядка 12 часов, чтобы усмирить стихию. Общая площадь пожара составила 170 га.
В настоящее время пожарными подразделениями ведется окарауливание территории, в некоторых местах, где замечено тление, производится заливка.
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