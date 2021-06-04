Дачный маршрут №59 будет курсировать по понедельникам в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 7 июня столичный дачный маршрут №59 сообщением «ТД «Коктем» – «Кояндинский дачный массив» будет курсировать по понедельникам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Решение запустить дачный маршрут по понедельникам принято в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача г. Нур-Султан, в связи с запретом работы общественного транспорта в воскресные дни.

Прежний график 59-го маршрута восстановится после того, как общественный транспорт перейдет на свой обычный график.