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    16:20, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Дачный маршрут №59 будет курсировать по понедельникам в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 7 июня столичный дачный маршрут №59 сообщением «ТД «Коктем» – «Кояндинский дачный массив» будет курсировать по понедельникам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Решение запустить дачный маршрут по понедельникам принято в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача г. Нур-Султан, в связи с запретом работы общественного транспорта в воскресные дни.

    Прежний график 59-го маршрута восстановится после того, как общественный транспорт перейдет на свой обычный график.


    Теги:
    Транспорт Астана Акимат Общество
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