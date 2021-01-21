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    17:42, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Д.Нурманбетова: считаю, что законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию возможно отозвать и доработать

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Джамиля Нурманбетова сообщила, что законопроект «О противодействии семейно-бытовому насилию» будет доработан совместно с представителями гражданского общества и экспертами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    Об этом новый руководитель профильного Комитета Палаты, являющегося головным по резонансному законопроекту, написала в своём личном аккаунте в Facebook .

    «Как вновь избранный Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК, я в течение этих дней детально и конструктивно изучила основные положения проекта Закона Республики Казахстан «О противодействии семейно-бытовому насилию».

    Проанализировала мнения, высказанные в СМИ, как экспертами, так и представителями гражданского общества, а также многочисленные обращения граждан. Взвесив все объективные предложения, комментарии и высказывания, полагаю, что редакцию данного законопроекта возможно отозвать и начать совместную работу.

    Есть соответствующее поручение Главы государства о необходимости ужесточения наказания за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей.

    Также в предвыборной программе партии «Nur Otan» есть большой раздел, направленный на укрепление института семьи, в котором отмечено о принятии жёстких мер по снижению бытового насилия.

    В связи с этим, предлагаю провести на дискуссионной площадке фракции партии «Nur Otan» предварительное широкое обсуждение по этой социально-значимой теме с привлечением всех заинтересованных лиц, включая представителей гражданского общества, активистов, независимых экспертов.

    По итогам всестороннего обсуждения уверена, что мы совместно выработаем новую модель законопроекта, которая создаст действенный механизм противодействия семейно-бытового насилия», - говорится в тексте поста.



    Теги:
    Закон и право Парламент Мажилис
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