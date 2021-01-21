Д.Нурманбетова: считаю, что законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию возможно отозвать и доработать
Об этом новый руководитель профильного Комитета Палаты, являющегося головным по резонансному законопроекту, написала в своём личном аккаунте в Facebook .
«Как вновь избранный Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК, я в течение этих дней детально и конструктивно изучила основные положения проекта Закона Республики Казахстан «О противодействии семейно-бытовому насилию».
Проанализировала мнения, высказанные в СМИ, как экспертами, так и представителями гражданского общества, а также многочисленные обращения граждан. Взвесив все объективные предложения, комментарии и высказывания, полагаю, что редакцию данного законопроекта возможно отозвать и начать совместную работу.
Есть соответствующее поручение Главы государства о необходимости ужесточения наказания за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей.
Также в предвыборной программе партии «Nur Otan» есть большой раздел, направленный на укрепление института семьи, в котором отмечено о принятии жёстких мер по снижению бытового насилия.
В связи с этим, предлагаю провести на дискуссионной площадке фракции партии «Nur Otan» предварительное широкое обсуждение по этой социально-значимой теме с привлечением всех заинтересованных лиц, включая представителей гражданского общества, активистов, независимых экспертов.
По итогам всестороннего обсуждения уверена, что мы совместно выработаем новую модель законопроекта, которая создаст действенный механизм противодействия семейно-бытового насилия», - говорится в тексте поста.