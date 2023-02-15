Цветы возложили к памятнику павшим воинам-афганцам в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня – День вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В честь этого события в Астане у памятника павшим воинам-афганцам состоялся митинг и возложение цветов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В мероприятии приняли участие ветераны Афганской и локальных войн, Вооруженных сил, представители Министерства обороны, военно-патриотического движения «Жас сарбаз», родные и близкие погибших воинов.

С 34-ой годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана присутствующих поздравил ветеран Вооруженных сил генерал-майор в отставке Марат Нагуманов. Он выразил огромную признательность воинам-афганцам за жизнестойкость и вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Участников митинга приветствовал председатель общественного объединения «Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане» города Астаны Миранбек Тулекпаев.

«Воины, прошедшие испытание Афганистаном, как никто другой знают, что такое боевое товарищество и какова ценность человеческой жизни. В память о тех, кто с честью выполнил воинский долг, мы должны беречь мир и ценить все, что связано с Родиной, под которой мы понимаем семью, школу, свой любимый город и наш Казахстан», – сказал руководитель общественной организации.

В Афганской войне приняли участие более 22 тысяч уроженцев Казахстана, свыше 900 из них погибли, более 1700 – получили ранения. Память погибших воинов-афганцев участники митинга почтили минутой молчания.

В Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил прошел урок мужества «Они выполнили воинский долг», на который был приглашен ветеран Афганской войны полковник запаса Ербол Смагулов. Также для посетителей музея была подготовлена экспозиция, посвященная легендарному Кара майору Борису Керимбаеву и другим воинам-интернационалистам.

В Управлении главнокомандующего Силами воздушной обороны с военнослужащими встретились полковник в отставке Мухамедкали Казанбаев, советник председателя ОО «Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане» г. Астаны Талгат Солтыбаев и общественный деятель, воин-интернационалист Кайрат Елубаев.

Стоит отметить, что кавалер ордена Красной Звезды полковник Мухамедкали Казанбаев после возвращения на Родину прошел должности от летчика авиационного звена до первого заместителя главнокомандующего Силами воздушной обороны.

«В Афганскую войну на юношеские плечи легли тяжелейшие испытания. С тех пор минуло 34 года. Но память о той войне и ныне болью отзывается в сердцах матерей, отцов, вдов и детей погибших», – отметил Мухамедкали Казанбаев.

В эти дни памятные мероприятия прошли во всех воинских частях и подразделениях Вооруженных сил.

Фото: Пресс-служба МО РК