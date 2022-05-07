7 Мая 2022 22:20

Цветы возложили к памятнику генерала Нурмагамбетова в Акколе

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в День защитника Отечества коллектив Республиканского центра космической связи (РЦКС) проводит акцию памяти первого министра обороны Республики Казахстан, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Памятный бюст генералу был установлен в его родном селе Акколь в 2016 году. С того времени для РЦКС, чей основной наземный комплекс управления космическими аппаратами Kazsat находится в Акколе, этот день памяти и благодарности ветерану войны стал традиционным.

В этом году в Акколь приехали представители еще двух предприятий Казкосмоса - АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и ТОО «СП «Ғалам», чтобы принять участие в памятной акции, а также в спортивно-массовых мероприятиях, организованных коллективом РЦКС.

«На Великую Отечественную Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов ушел в звании лейтенанта, прошел всю войну и посвятил военному делу всю свою жизнь, которая для нас является примером служения и защиты Родины», - сказал председатель правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», летчик-космонавт, Қазақстан Республикасының Халык Каhарманы Айдын Аимбетов после возложения цветов к памятнику основоположнику казахстанской армии.

Спортивные состязания по футболу проходили на открытом поле у жилого дома Центра космической связи «Акколь», а турнир по настольному теннису состоялся в спортзале школы №1 города Акколь.

Участие в соревнованиях приняли более 60 человек, также товарищеские матчи по теннису с командой ветеранов Казкосмоса провели аким Аккольского района Анатолий Кривицкий и экс-аким района, ныне депутат Мажилиса Парламента РК Аскарбек Уисимбаев.

«Победа всегда нужна, и она еще более ценна, когда побеждает дружба», - повел итоги спортивных мероприятий советник председателя правления АО «РЦКС» Еркин Шаймагамбетов.