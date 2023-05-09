Цветы возложили к памятнику Бауыржану Момышулы в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель Администрации Президента РК возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Сегодня Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Олжас Бектенов возложил цветы к памятнику великому сыну казахского народа «Халық Қаһарманы» Бауыржану Момышулы и почтил память казахстанских воинов, погибших на фронтах войны.

Ранее в честь Дня Победы Государственный советник РК Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Рахимжана Кошкарбаева. Также сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой в столице и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.