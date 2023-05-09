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Цветы возложили к памятнику Бауыржану Момышулы в столице

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Мая 2023, 13:12
Цветы возложили к памятнику Бауыржану Момышулы в столице Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель Администрации Президента РК возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Сегодня Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Олжас Бектенов возложил цветы к памятнику великому сыну казахского народа «Халық Қаһарманы» Бауыржану Момышулы и почтил память казахстанских воинов, погибших на фронтах войны.

Ранее в честь Дня Победы Государственный советник РК Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Рахимжана Кошкарбаева. Также сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой в столице и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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