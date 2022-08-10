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Цветы возложили к памятнику Абая в Семее
10 Августа 2022 12:24

Цветы возложили к памятнику Абая в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Возложение цветов к памятнику великого казахского поэта Абая Кунанбаева состоялось в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественном возложении цветов на площади Абая приняли участие аким Абайской области Нурлан Уранхаев, заслуженный деятель культуры Казахстана, директор Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой Актоты Раимкулова, сотрудники Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника – музея Абая «Жидебай - Борили», представители интеллигенции Семея и участники форума земляков.

«Уважаемые семейчане, поздравляю вас всех с праздником! Сегодня день рождения великого поэта Абая. В этом году День Абая впервые отмечается во вновь созданной Абайской области. Творчество Абая актуально во все времена», - сказал аким Нурлан Уранхаев.

Позже все участники церемонии последовали в музей Абая, где пройдет круглый стол.

10 августа в Казахстане отмечается День Абая – великого казахского поэта, мыслителя. День Абая стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года.

Венки к памятнику Абая возложили также в Алматы.


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