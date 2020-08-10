Цветы возложили к памятнику Абая в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Пекине в честь празднования 175-летнего юбилея Абая состоялось торжественное возложение цветов к памятнику великого акына, композитора, просветителя и философа, произведения которого по праву занимают почетное место в «Золотом фонде» казахской литературы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в КНР.

Своими мыслями о наследии Абая поделились известный писатель, экс-депутат Народного политического консультативного совета Китая Акбар Мажит, основатель музея искусств «Цзиньтай», скульптор и автор бюста Абая Кунанбаева Юань Сикун, а также доцент, кандидат филологических наук и заведующая Казахским центром при Пекинском университете иностранных языков Сунь Фан.

«Коллектив посольства РК в КНР поздравляет всех казахстанцев с этим прекрасным праздником – юбилеем великого сына казахского народа Абая», - отмечается в посольстве.