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Цветы возложили к монументу «Сильнее смерти» в Семее
29 Августа 2022 19:13

Цветы возложили к монументу «Сильнее смерти» в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на острове «Бейбітшілік» в городе Семее состоялась церемония возложения цветов к монументу «Сильнее смерти». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Семейчане традиционно отдали дань памяти всем пострадавшим и погибшим в результате проводимых испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.



Как сообщалось, сегодня, 29 августа, в Казахстане отмечают День закрытия Семипалатинского ядерного полигона. В этот день в 1991 году Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона», второго по мощности в мире, после полигона в Неваде.

«Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Он имеет огромное значение для человечества. Атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле. Эта трагедия не должна повториться. Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности», - подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев.



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