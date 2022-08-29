29 Августа 2022 19:13

Цветы возложили к монументу «Сильнее смерти» в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на острове «Бейбітшілік» в городе Семее состоялась церемония возложения цветов к монументу «Сильнее смерти». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Семейчане традиционно отдали дань памяти всем пострадавшим и погибшим в результате проводимых испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.