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Цветы к Вечному огню возложили в Таразе
9 Мая 2022 20:58

Цветы к Вечному огню возложили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе 9 мая состоялось возложение цветов к памятникам и мемориалам, посвященным героям Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Празднование Дня Победы в Таразе началось с возложения цветов к памятникам погибшим в годы войны героям: Агадилу Сухамбаеву, Ыбраиму Сулейменову, Зое Космодемьянской, Таиру Тастандиеву. В церемонии возложения участвовали представители акиматов, Ассамблеи народа Казахстана, общественность региона.

Сотни жамбылцев пришли в парк «Жеңіс» имени Бауыржана Момышулы, где состоялось возложение цветов к Вечному огню.


Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, молодежь, военнослужащие, жители и гости города пришли в таразский парк, посвященный Великой Победе, чтобы отдать дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений.


В торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню в парке «Жеңіс» принял участие аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, а также секретарь областного маслихата Махметгали Сарыбеков, аким города Ержан Жилкибаев, представители правоохранительных органов, этнокультурных объединений.

Минутой молчания присутствующие почтили память тех, кто ценой своей жизни защищал свою Родину и мирное будущее потомков.

Почтили память фронтовиков в День празднования Великой Победы и в Таразском гарнизоне, где состоялось возложение венков к мемориальному комплексу «Подвиг».

Дань памяти фронтовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны вместе с акимом Жамбылской области Нуржаном Нуржигитовым, общественностью города и военными из других силовых структур, отдал командующий войсками регионального командования «Юг», генерал-майор Мереке Кучекбаев. В торжественной церемонии также приняли участие командиры всех воинских частей Таразского гарнизона.

Ранее сообщалось, что из Жамбылской области, население которой в 1941 году составляло около 400 тыс. человек, на фронт отправились более 100 тыс. воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, 9 - обладателями Ордена Славы.

Автор:
Корреспондент

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