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Цветы к памятнику Алихана Бокейханова возложили в Семее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Июня 2023, 01:41
Цветы к памятнику Алихана Бокейханова возложили в Семее Фото: пресс-служба акимата Абайской области

CЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее почтили память жертв политических репрессий и голодомора. Горожане собрались у памятника лидера движения «Алаш», выдающегося общественного деятеля Алихана Бокейханова и возложили цветы к памятнику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«В то время, как для всего человечества ХХ век является веком развития и свободы, для казахов – это годы, проведенные в борьбе за свободу и независимость. Лидерами национально-освободительного движения, в которых верил народ, являлись образованные молодые люди, такие как Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов и их сподвижники, которые ставили честь и достоинство нации превыше своих собственных интересов. Их вела мечта о независимости… Мы же живем в то время, когда мечта алашординцев, ради которой они пожертвовали свои жизни, стала реальностью. И мы никогда не забудем какой дорогой ценой досталась наша независимость и свобода – ценой сотни тысяч невинных жертв, которые были названы «врагами народа» и безжалостно убиты за патриотизм и национальное самосознание», - сказал заместитель акима Абайской области Шалкар Байбеков.

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Он отметил, что последующему поколению необходимо никогда не забывать о подвиге великих предков, а также пожелал мира, благополучия и процветания стране и каждому казахстанцу.

В памятном мероприятии также приняли участие аким города Семея Нурбол Нурсагатов, общественные деятели и местные жители.



История Казахстана   День памяти жертв политических репрессий   Репрессии   Абайская область  
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