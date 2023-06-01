Цветы к памятнику Алихана Бокейханова возложили в Семее

CЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее почтили память жертв политических репрессий и голодомора. Горожане собрались у памятника лидера движения «Алаш», выдающегося общественного деятеля Алихана Бокейханова и возложили цветы к памятнику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«В то время, как для всего человечества ХХ век является веком развития и свободы, для казахов – это годы, проведенные в борьбе за свободу и независимость. Лидерами национально-освободительного движения, в которых верил народ, являлись образованные молодые люди, такие как Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов и их сподвижники, которые ставили честь и достоинство нации превыше своих собственных интересов. Их вела мечта о независимости… Мы же живем в то время, когда мечта алашординцев, ради которой они пожертвовали свои жизни, стала реальностью. И мы никогда не забудем какой дорогой ценой досталась наша независимость и свобода – ценой сотни тысяч невинных жертв, которые были названы «врагами народа» и безжалостно убиты за патриотизм и национальное самосознание», - сказал заместитель акима Абайской области Шалкар Байбеков.

Он отметил, что последующему поколению необходимо никогда не забывать о подвиге великих предков, а также пожелал мира, благополучия и процветания стране и каждому казахстанцу.

В памятном мероприятии также приняли участие аким города Семея Нурбол Нурсагатов, общественные деятели и местные жители.



