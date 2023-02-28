Цветы к мемориалу спасателей возложили в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном Сквере спасателей состоялась церемония возложения цветов к мемориалу спасателей. В Байконурском районе был дан старт акции «Батырларға алғыс!» в целях выражения благодарности сотрудникам ДЧС, которые ежедневно, рискуя собой в исключительно сложных условиях, спасают жизни людей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От всей души поздравляю всех с 1 марта – с Днем благодарности! Причина, по которой мы сегодня собрались в сквере «спасателей», в нашем районе – выразить благодарность работникам спасательной службы, которые неукоснительно выполняют свою профессиональную задачу на благо страны, проявляют самоотверженность и порой даже рискуют своей жизнью на работе», - сказал аким Байконурского района Ерлан Жаулыбаев.

Он также добавил, что работа каждого спасателя, который доблестно трудится, предотвращая чрезвычайное положение и спасая жизни людей – это подвиг.

«По сути, это настоящая отвага. Мы знаем, что немало спасателей погибло, спасая жизни других людей. В их числе столичный пожарный Аскар Забикулин. Подвиг героев никогда не должен быть забыт. Кроме того, вы знаете, что недавно в Турции произошло разрушительное землетрясение. В братскую Турцию были направлены спасатели и врачи из нашей страны. Они и там проявили себя, спасая жизни людей. Мы хотим выразить им слова благодарности!», - подчеркнул Ерлан Жаулыбаев.

Главный спасатель столичного оперативного отряда Жанат Каймерденов заявил, что в их коллективе трудятся люди, по-настоящему преданные своему делу.

«Эта наша работа, мы сами выбрали эту профессию. Не каждый сюда приходит, конечно, кого-то не устраивает зарплата, кто-то психологически не может выдержать этого. Многие у нас работают на энтузиазме, то есть это те, кто по-настоящему предан своей профессии. Ведь спасение человеческих жизней никаких денег не стоит. Я работаю с 2004 года, сам выбрал эту профессию», - сказал Жанат Каймерденов журналистам.

Он добавил, что хотелось бы улучшения социальных условий для спасателей, добавив, что государство все-таки уделяет этому вопросу внимание и идет постепенное повышение зарплаты.

«Наш отряд состоит из 74 человек. В среднем в день бывает около пяти вызовов – минимально - три вызова за сутки, максимально - у нас как-то было 12 вызовов за сутки, года три назад, когда был штормовой ветер и на многих зданиях сорвало крыши. Ситуации бывают разные», - добавил Жанат Каймерденов.