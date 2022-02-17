Цветы и овощи выращивают в теплице особенные дети в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Уникальный проект для особенных детей запустили в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При центре оказания специальных социальных услуг в декабре прошлого года была построена теплица, оборудованная всем необходимым. Воспитанники центра, а это дети с особыми потребностями, сами выращивают здесь цветы и овощи. Занятие растениеводством помогает ребятам расширить кругозор, развить мелкую моторику и адаптироваться в обществе. Сейчас поспевают огурцы, дети уже собрали первый урожай», - рассказывает директор центра оказания специальных социальных услуг Анар Аюпова.

При центре есть и небольшая кухня, где дети готовят салаты. Таким образом они развивают моторику, что очень пригодится им в жизни.

«В дальнейшем мы планируем продавать полученный урожай из нашей теплицы и огорода. То есть дети будут учиться навыкам продаж, умению распоряжаться деньгами. Также мы планируем открыть птичье хозяйство, так как учащиеся центра очень любят птиц», - говорит педагог-дефектолог Сара Куанысова.

На сегодняшний день в центре проходят лечение 78 детей.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области для особенных детей организовали зимний отдых на свежем воздухе.