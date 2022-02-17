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Цветы и овощи выращивают в теплице особенные дети в Атырау

17 Февраля 2022 17:53
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Цветы и овощи выращивают в теплице особенные дети в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Уникальный проект для особенных детей запустили в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«При центре оказания специальных социальных услуг в декабре прошлого года была построена теплица, оборудованная всем необходимым. Воспитанники центра, а это дети с особыми потребностями, сами выращивают здесь цветы и овощи. Занятие растениеводством помогает ребятам расширить кругозор, развить мелкую моторику и адаптироваться в обществе. Сейчас поспевают огурцы, дети уже собрали первый урожай», - рассказывает директор центра оказания специальных социальных услуг Анар Аюпова.

При центре есть и небольшая кухня, где дети готовят салаты. Таким образом они развивают моторику, что очень пригодится им в жизни.

«В дальнейшем мы планируем продавать полученный урожай из нашей теплицы и огорода. То есть дети будут учиться навыкам продаж, умению распоряжаться деньгами. Также мы планируем открыть птичье хозяйство, так как учащиеся центра очень любят птиц», - говорит педагог-дефектолог Сара Куанысова.

На сегодняшний день в центре проходят лечение 78 детей.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области для особенных детей организовали зимний отдых на свежем воздухе.


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#Атырауская область   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Виктор Сутягин

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