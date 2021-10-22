Цветущая аллея от Казахмыс в Жезгазгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня благодаря поддержке корпорации «Казахмыс» состоялась экологическая акция, в которой участвовали учащиеся ОСШ №4 города Жезказгана. Цель мероприятия - воспитать бережное отношение к природе, чтобы школьники могли сами участвовать в посадке деревьев, тем самым повышая свою эко-культуру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу корпорации «Казахмыс».

Вопросы экологии сегодня актуальны, как никогда. Особое внимание этой теме уделяется в связи с выходом Национального проекта «Жасыл Казахстан». Следуя трендам, корпорация «Казахмыс» не просто поддерживает экологические инициативы, но и является их активным участником. Так, например, компания регулярно высаживает в регионах присутствия зеленые насаждения, которые как известно, играют важную роль в синтезе кислорода и поглощении углекислого газа.

По словам специалиста Департамента экологической защиты ТОО «Корпорации Казахмыс» Жансаи Ержанкызы, только за последние 2 года проделан большой пласт работы – были организованы акции по очистке побережья, а также по озеленению города.

В этом году при поддержке корпорации состоялся конкурс по проведению экологических акций, в котором участвовали школы города. По итогам конкурса было отобрано шесть школ, территории которых в ближайшее время станут заметно «зеленее». В целом по Жезказгану планируется высадить 300 саженцев, 20 деревьев и 30 кустарников. Среди них яблоня, вишня, шиповник и барбарис, а также более экзотичные – павловния войлочная, катальпа. Все насаждения выбирались по определенным критериям, с учетом климата, погодных условий и приживаемости в определенном регионе.

«Благодаря спонсорской помощи корпорации «Казахмыс» мы вносим свой вклад в улучшение экологии в регионе. Сегодня мы высаживаем катальпу прекрасную, которую еще называют орхидейным деревом - оно является одним из самых красивейших деревьев, цветы этого дерева подобны орхидее и способны выдерживать холода до минус 40 градусов, и умеренную засуху», - разъясняет заведующий отдела экологии и технического творчества центра детско–юношеского развития Андрей Матвеев.

По его словам, деревья были апробированы на фермерских дачных хозяйствах, их приживаемость составляет 95 %, поэтому выбор пал именно на эти культуры. Все саженцы выращиваются в Жезказгане третий год и адаптированы под местные морозы и жару.

«Есть в списке зеленых насаждений и павловния войлочная, как правило, за год она вырастает до пяти метров в высоту, так как является одним из самых быстрорастущих деревьев в мире. Дерево растет 100 лет, и к тому же выделяет в десять раз больше кислорода, чем обычное дерево. Павловнию успешно применяют в народной медицине, в деревообрабатывающей промышленности, одними из ее положительных свойств является хорошая регенерация», - рассказывает Андрей Матвеев.

Ирина Игнатович – специалист по озеленению корпорации «Казахмыс» в разговоре отмечает, что акция нацелена на озеленение школьных дворов и создание благоприятной окружающей среды.

«Для инициативных школ города у нас припасен небольшой сюрприз - комплект для озеленения кабинетов, в который входит десять малых комнатных растений и несколько больших цветов. Можно сказать, что это сюрприз с продолжением, все цветы придут в комнатных горшках и школьники смогут освоить мастерство пересадки этих растений. Это даст ребятам навыки садоводства на будущее, чтобы школы самостоятельно продолжали работу по озеленению. Формирование таких зеленых зон очень важно для здоровья населения и детей, в частности. Наша акция называется «Цветущая аллея» и мы надеемся, что все посаженные саженцы приживутся и станут зеленым украшением города, полезным и радующим глаз»,- подчеркивает специалист.

Однако на этом акция не заканчивается. Будучи социально-ответственной компанией, «Казахмыс» не может оставить без внимания и другие регионы присутствия, поэтому на следующем этапе «Цветущая аллея» придет в Балхаш.