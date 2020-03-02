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Цветочный мошенник арестован в столице

2 Марта 2020 20:21
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Цветочный мошенник арестован в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские задержали «цветочного» мошенника, который обманным путем завладел денежными средствами флористов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Стильно одетый 29-летний мужчина заходил в цветочные магазины, выбирал букет, затем просил продавцов оформить его и вложить конверт с деньгами. Под предлогом того, что с собой у него нет наличных, мужчина просил работника цветочного магазина одолжить личные деньги. При этом сам обещал «долг» перевести на карту продавцов. После чего спрашивал у них номер банковской карты и в своем телефоне через приложение «фоторедактор» подделывал квитанцию о переводе нужной суммы. Таким образом, он обманул трех продавщиц цветочных магазинов, каждую на сумму более 50 тысяч тенге.

В настоящее время мужчина находится под арестом. Установлено, что задержанный имеет судимость. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проверяется его причастность к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям.

В преддверии 8 марта полицейские предупреждают продавцов цветочных магазинов и граждан о подобном виде мошенничества, просят быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников, на месте убедиться о действительном поступлении денег на счет. Если же вы стали жертвой мошенничества, то незамедлительно позвоните на номер 102.


фото: polisia.kz
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Ключевые слова: Нур-Султан, Борьба с преступностью,
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