«Цветочного» мошенника задержали в Алматы полицейские СКО
По информации пресс-службы департамента полиции, 27-летний житель Алматы размещал в интернете объявления о продаже цветов с доставкой. За «услугу» просил предоплату в размере 10–12 тысяч тенге. Как только деньги поступали на его счет, переставал выходить на связь.
Сотрудники отдела криминальной полиции выезжали в Алматы, чтобы привезти преступника в Петропавловск для проведения следственных действий. Полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.
«Требование предоплаты остаётся одним из самых распространенных сценариев обмана. Вариантов обмана немало, главное помнить, что никому, ни при каких обстоятельствах нельзя доверять свои личные данные и конфиденциальные сведения: номера и cvv-коды банковских карт, пароли коды доступа, направляемые через sms», – отметил начальник управления криминальной полиции Петр Климов.