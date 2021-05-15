«Цветочного» мошенника задержали в Алматы полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области установили серийного интернет-мошенника, от действий которого пострадали несколько жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 27-летний житель Алматы размещал в интернете объявления о продаже цветов с доставкой. За «услугу» просил предоплату в размере 10–12 тысяч тенге. Как только деньги поступали на его счет, переставал выходить на связь.

Сотрудники отдела криминальной полиции выезжали в Алматы, чтобы привезти преступника в Петропавловск для проведения следственных действий. Полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

«Требование предоплаты остаётся одним из самых распространенных сценариев обмана. Вариантов обмана немало, главное помнить, что никому, ни при каких обстоятельствах нельзя доверять свои личные данные и конфиденциальные сведения: номера и cvv-коды банковских карт, пароли коды доступа, направляемые через sms», – отметил начальник управления криминальной полиции Петр Климов.



