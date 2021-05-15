РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:37, 15 Май 2021 | GMT +6

    «Цветочного» мошенника задержали в Алматы полицейские СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области установили серийного интернет-мошенника, от действий которого пострадали несколько жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 27-летний житель Алматы размещал в интернете объявления о продаже цветов с доставкой. За «услугу» просил предоплату в размере 10–12 тысяч тенге. Как только деньги поступали на его счет, переставал выходить на связь.

    Сотрудники отдела криминальной полиции выезжали в Алматы, чтобы привезти преступника в Петропавловск для проведения следственных действий. Полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

    «Требование предоплаты остаётся одним из самых распространенных сценариев обмана. Вариантов обмана немало, главное помнить, что никому, ни при каких обстоятельствах нельзя доверять свои личные данные и конфиденциальные сведения: номера и cvv-коды банковских карт, пароли коды доступа, направляемые через sms», – отметил начальник управления криминальной полиции Петр Климов.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Токаев и Эрдоган переговорили по телефону
    Сегодня, 18:30
    Настоящее чудо: мальчик в Бельгии победил неизлечимую форму рака
    Сегодня, 18:29
    МИД ведет список тех, кто негативно отзывается о Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!