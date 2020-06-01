Цветами украсили сквер и центральный парк Караганды дети с особыми потребностями

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Дети с особыми образовательными потребностями 1 июня посадили цветы у памятника Нуркену Абдирову и в Центральном парке культуры и отдыха в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акции приняли участие представители отдела образования города Караганды, ОО AZAMAT, волонтёры, дети с особыми образовательными потребностями и их родители.

«С 1 февраля по 15 мая мы провели городской конкурс на лучший дизайн цветочной клумбы «Цветы Победы», посвященный 75-летию Победы. Всего к нам поступило 22 заявки. Победители конкурса в честь Дня защиты детей посадили цветы у памятника Нуркену Абдирову и в Центральном парке культуры и отдыха. Так мы и особые дети нашего города хотели выразить любовь к Караганде. Всё лето дети, посадившие цветы, будут за ними ухаживать. В будущем мы планируем проводить такие акции ежегодно», - рассказывает председатель ОО AZAMAT Даурен Рахымбек.

По словам организаторов - отдела образования города Караганды и ОО AZAMAT, в конкурс были вовлечены дети с особыми образовательными потребностями, чтобы их по возможности социализировать и стимулировать развитие их творческих способностей.

В мероприятии приняли участие 22 образовательные организации - 19 школ и 3 детских сада. Работы детей с особыми образовательными потребностями были представлены в виде презентаций, фото- и видеоматериала.

Победители конкурса общих и средних образовательных организаций:

1-е место - основная школа №42; 2-е разделили между собой школы №25 и №18; 3-е место заняли школы: №48, №54 и №83 им. Ғ. Мустафина.





Призёры в категории «дошкольные организации»: диплом I степени получили ясли-сад «Алмагүль», диплом II степени - ясли-сад «Алпамыс» и диплом III степени у ясли-сада «Алтын бесік».