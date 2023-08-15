Цукерберг о бое против Маска: Пора ставить точку и двигаться дальше
Как известно, в июне основатель Tesla и SpaceX Илон Маск написал в Тwitter (ныне Х), что он «готов к бою в клетке». На что Цукерберг, владелец Facebook и Instagram, ответил: «Отправьте мне местоположение».
Однако в минувшее воскресенье Цукерберг написал в социальной сети Threads: «Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен, и пришло время двигаться дальше».
«Я предложил ему реальную дату проведения боя. Глава UFC предложил сделать этот бой благотворительным противостоянием, - написал Цукерберг. - Илон не подтверждает дату боя, затем говорит, что ему нужна операция, а теперь вместо этого просит провести тренировку на заднем дворе моего дома... Если Илон когда-нибудь всерьез задумается о настоящем бое и проведении официального мероприятия, он знает, как связаться со мной. В противном случае пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту».
Ранее Маск предположил, что бой состоится в «эпическом месте» в Италии.
Напряженность в отношениях между компаниями двух технологических миллиардеров резко возросла после запуска Марком Цукербергом сервиса текстовых сообщений Threads в июле.
Известно, что Цукерберг занимается смешанными единоборствами в то время, как Маск заявил, что готовился к бою, поднимая тяжести.