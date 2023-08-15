РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:11, 14 Август 2023 | GMT +6

    Цукерберг о бое против Маска: Пора ставить точку и двигаться дальше

    None
    Photo: instagram/zuck
    НЬЮ ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Глава компании Meta Марк Цукерберг, заявил, что «пора ставить точку и двигаться дальше», так как Илон Маск так и не назвал дату проведения боя, а потом сказал, что ему нужна операция. Цукерберг заявил, что собирается двигаться дальше, утверждая, что глава Tesla «несерьезно относится» к проведению поединка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

    Как известно, в июне основатель Tesla и SpaceX Илон Маск написал в Тwitter (ныне Х), что он «готов к бою в клетке». На что Цукерберг, владелец Facebook и Instagram, ответил: «Отправьте мне местоположение».

    Однако в минувшее воскресенье Цукерберг написал в социальной сети Threads: «Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен, и пришло время двигаться дальше».

    «Я предложил ему реальную дату проведения боя. Глава UFC предложил сделать этот бой благотворительным противостоянием, - написал Цукерберг. - Илон не подтверждает дату боя, затем говорит, что ему нужна операция, а теперь вместо этого просит провести тренировку на заднем дворе моего дома... Если Илон когда-нибудь всерьез задумается о настоящем бое и проведении официального мероприятия, он знает, как связаться со мной. В противном случае пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту».

    Ранее Маск предположил, что бой состоится в «эпическом месте» в Италии.

    Напряженность в отношениях между компаниями двух технологических миллиардеров резко возросла после запуска Марком Цукербергом сервиса текстовых сообщений Threads в июле.

    Известно, что Цукерберг занимается смешанными единоборствами в то время, как Маск заявил, что готовился к бою, поднимая тяжести.


    Теги:
    Мировые новости США для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!