Цукерберг о бое против Маска: Пора ставить точку и двигаться дальше

НЬЮ ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Глава компании Meta Марк Цукерберг, заявил, что «пора ставить точку и двигаться дальше», так как Илон Маск так и не назвал дату проведения боя, а потом сказал, что ему нужна операция. Цукерберг заявил, что собирается двигаться дальше, утверждая, что глава Tesla «несерьезно относится» к проведению поединка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Как известно, в июне основатель Tesla и SpaceX Илон Маск написал в Тwitter (ныне Х), что он «готов к бою в клетке». На что Цукерберг, владелец Facebook и Instagram, ответил: «Отправьте мне местоположение».

Однако в минувшее воскресенье Цукерберг написал в социальной сети Threads: «Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен, и пришло время двигаться дальше».

«Я предложил ему реальную дату проведения боя. Глава UFC предложил сделать этот бой благотворительным противостоянием, - написал Цукерберг. - Илон не подтверждает дату боя, затем говорит, что ему нужна операция, а теперь вместо этого просит провести тренировку на заднем дворе моего дома... Если Илон когда-нибудь всерьез задумается о настоящем бое и проведении официального мероприятия, он знает, как связаться со мной. В противном случае пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту».

Ранее Маск предположил, что бой состоится в «эпическом месте» в Италии.

Напряженность в отношениях между компаниями двух технологических миллиардеров резко возросла после запуска Марком Цукербергом сервиса текстовых сообщений Threads в июле.

Известно, что Цукерберг занимается смешанными единоборствами в то время, как Маск заявил, что готовился к бою, поднимая тяжести.