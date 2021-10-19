Cуд над 96-летней секретаршей концлагеря начался в Германии

ИТЦЕХО. DW - КАЗИНФОРМ - Процесс по делу бывшей сотрудницы канцелярии нацистского концлагеря Штутгоф начался 19 октября 2021 года в городе Итцехо на севере Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

96-летнюю обвиняемую Ирмгард Ф. доставили в зал суда из дома престарелых на машине скорой помощи. Подсудимая - в инвалидном кресле, ее сопровождают санитары. На территории дома престарелых с утра находились журналисты и полицейские, которые контролировали каждый выезжающий автомобиль, чтобы у обвиняемой не было возможности еще раз сбежать. Ирмгард Ф. должна была предстать перед судом еще 30 сентября 2021 года. Но заседание было отложено, так как обвиняемая на него не явилась. Суд выдал ордер на ее арест, сообщил председательствующий судья Доминик Грос (Dominik Groß).

По информации СМИ, женщина попросила водителя такси, который должен был доставить ее из дома престарелых в суд, остановить машину около одной из станций метро в Гамбурге и ушла в неизвестном направлении. Только во второй половине дня полиции удалось задержать подсудимую. После врачебного освидетельствования суд постановил поместить Ирмгард Ф. в камеру предварительного заключения. А начало процесса было перенесено.

Прокуратура немецкого города Итцехо обвиняет подсудимую Ирмгард Ф. в соучастии в массовых убийствах, а точнее - в убийстве более чем 11 тысяч заключенных лагеря - путем помощи непосредственным исполнителям преступлений. С июня 1943-го по апрель 1945 года обвиняемая работала секретарем у коменданта лагеря Хоппе.

Ранее Ирмгард Ф. уже выступала на другом суде над нацистскими преступниками, но как свидетель. Она признавала, что комендант Хоппе ежедневно диктовал ей тексты приказов и прочих документов, но подчеркивала, что ничего не знала о массовых убийствах в непосредственной близости от ее рабочего места.

Суды над нацистскими преступниками запоздали

До самого начала процесса в Ицехо было неясно, сможет ли подсудимая вообще участвовать в нем в силу своего преклонного возраста. Суд сильно запоздал, говорят многие, в том числе сами свидетели ужасов Холокоста. Так считает, например, и Абба Наор (Abba Naor), который в 16-летнем возрасте был депортирован из Каунаса, где жила его семья, в концлагерь Штутгоф.

«Нас не водили в канцелярию концлагеря, и я не видел, как работала секретарь, - говорит Наор. - Но если она совершила преступление, почему ее не судили раньше?» По этой причине Наор, который сейчас живет в Израиле, отказался выступить истцом на суде над Ирмгард Ф. «Жить с мыслью о том, что ты совершил такое преступление перед людьми, иногда тяжелее, чем отправиться в тюрьму», - говорит он. Пожилую женщину надо уже оставить в покое, считает Наор.

Но так думают не многие выжившие в Холокосте. Об этом DW рассказывает адвокат Онур Озата (Onur Özata), представляющий на суде интересы сразу нескольких истцов. Решение участвовать в суде принимается, как правило, не из чувства мести, отмечает он: большинству важно оказаться в зале суда и рассказать потомкам о пережитом. По словам адвоката, свидетели Холокоста часто говорят ему: «Мы просто не хотим, чтобы об этих жертвах забыли».

Что думает адвокат Ирмгард Ф.

Суды над нацистскими преступниками - пусть и запоздавшие - считает правильными и адвокат подсудимой. По словам Вольфа Молькентина (Wolf Molkentin), «нет смысла сожалеть об упущенном времени, о том, что многие палачи ушли от ответственности - и при этом тут же заявлять, что нынешние процессы уже устраивать не стоит».

По словам адвоката, он не собирается подвергать сомнениям высказывания свидетелей на процессе: «Наоборот, мне крайне важно создать достойные рамки для увековечивания и расследования основных преступлений».

Суды над нацистскими преступниками продолжатся

Суд над Ирмгард Ф. - далеко не единственный процесс такого рода в современной Германии. В июле 2020 года в Гамбурге был осужден бывший охранник Штутгофа Бруно Д., которому в момент вынесения приговора было 93 года. И уже тогда звучал вопрос: почему эсэсовского охранника судят только сейчас?

Дело в том, что в Германии до широко известного дела нацистского преступника Ивана Демьянюка требовалось неопровержимо доказать личное участие подсудимых в конкретных преступлениях. Что по понятным причинам непросто: свидетелей осталось мало, это тоже люди преклонного возраста, после войны прошло несколько десятилетий... Но обвинение Демьянюка прокуратура ФРГ построила на том, что Собибор, где он служил охранником, был лагерем смерти, а значит, каждый охранник, каждый надзиратель был причастен к уничтожению узников. Исходя из этого судебного прецедента, позже был осужден, в частности, «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг (Oskar Gröning) в 2015 году. Потом очередь дошла до Бруно Д., и вот теперь - до Ирмгард Ф.