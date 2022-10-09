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    18:00, 08 Октябрь 2022 | GMT +6

    Cубботник прошел в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее по поручению главы города на набережной реки Иртыш прошел общегородской субботник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В субботнике активное участие приняли специалисты 14 самостоятельных отделов акимата (более 200 человек), за каждым из которых был прикреплен свой участок. Совместными силами было собрано 15 кубов мусора.

    «Мы призываем всех неравнодушных к окружающей нас среде жителей и гостей Семея присоединиться и делать наш родной город чистым», - призвали в городском акимате.


    Теги:
    Экология Абайская область Семей
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