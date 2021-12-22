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CTS показала, что происходит в салоне автобуса, когда его «подрезают»

22 Декабря 2021 21:31
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CTS показала, что происходит в салоне автобуса, когда его «подрезают»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года зарегистрировано 394 факта ДТП с участием общественного транспорта по вине других участников дорожного движения. В них пострадали 30 пассажиров. Об этом сообщила столичная транспортная компания City Transportation Systems (CTS), передает МИА «Казинформ».

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«Нередко бывают случаи, когда другие участники дорожного движения не пропускают и нагло подрезают общественный транспорт, не понимая к каким тяжелым последствиям это может привести. Водителю автобуса в таких ситуациях приходится применять экстренное торможение, дабы избежать более тяжёлых последствий - это попадание в ДТП. В итоге это приводит к падению пассажиров в салоне автобуса и в результате получение различных тяжелых травм», - отмечает CTS на своей странице в Instagram.
Транспортной компании автолюбителей призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и пропускать на дорогах общественный транспорт, ведь как известно, в одном автобусе могут ехать до 70-80 человек, когда как в легковом автомобиле 1-2.



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#Нур-Султан   #ДТП   #Транспорт   #Видео  
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