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Cтрелка-убийцу задержали в Караганде

31 Августа 2020 22:31
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Cтрелка-убийцу задержали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинские полицейские «по горячим следам» задержали стрелка, убившего мужчину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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31 августа, около 13.00, со двора дома по улице Бабушкина Октябрьского района города Караганды в городскую больницу поступили трое жителей города с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших от полученных травм скончался.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство». Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний житель города.

В настоящий момент обстоятельства дела выясняются.


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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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