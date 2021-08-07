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Cтали известны подробности о погибшем в ДТП павлодарском враче

7 Августа 2021 15:54
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Cтали известны подробности о погибшем в ДТП павлодарском враче

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У 25-летнего погибшего остались супруга и маленький сын, передает корреспондент Pavlodarnews.kz.

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Магжан Омаров - молодой специалист, участковый педиатр врачебной амбулатории села Чернорецк поликлиники Павлодарского района - скончался в результе ДТП в ночь с 6 на 7 августа.

По данным областного управления здравоохранения, в момент аварии врач транспортировал пациента из села в городскую больницу Аксу.
Магжан Омаров родился в Павлодаре, окончил Государственный медицинский университет в Семее по специальности «Общая медицина», в 2020 году начал работать педиатром врачебной амбулатории Чернорецка при поликлинике Павлодарского района. Женат, воспитывал сына. Супруга работает врачом в той же амбулатории, совсем недавно она вышла в социальный отпуск в связи с беременностью и рождением ребенка.
«Все мы знаем, как тяжела и невосполнима утрата для семьи. Магжан Булатович был достойным сыном, надежной опорой для ребенка и супруги. Работая участковым врачом, педиатром врачебной амбулатории Чернорецка, он за короткое время возглавил работу небольшого коллектива и был корректным с персоналом, старался совершенствовать навыки и применял свои знания, оказывая помощь пациентам. Магжан Булатович останется в памяти всего коллектива поликлиники, как образец высоко культурного и порядочного человека, внимательного к пациентам врача. Его отличали замечательные качества: доброта, требовательность к себе, ответственность и отзывчивость по отношению к коллегам», - рассказали в управлении здравоохранении области.

Напомним, трагедия произошла 6 августа в 23:45 на трассе Омск – Майкапчагай, возле села Черноярка. 25-летний врач погиб в результате лобового столкновения автомобилей Nissan Patrol и УАЗ.


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#Павлодарская область   #Происшествия  
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