Cпрыгнувшего с моста мужчину спасли полицейские в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске молодой человек пытался покончить с собой после ссоры с девушкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел 1 октября.

Около 22.50 в дежурную часть управления полиции Усть-Каменогорска поступило сообщение о том, что на Ульбинском мосту стоит мужчина, который собирается спрыгнуть.

Прибывший на место экипаж батальона патрульной полиции «Буран-13» увидел молодого человека, который стоит за парапетом. Не теряя ни секунды, полицейский Бекарыс Абдолданов резко ухватился за обе руки парня, попытавшегося спрыгнуть. В этот момент напарник Дидар Болатбаев вел переговоры с ним. А третий, Азат Артамбаев, побежал вниз со спасательным жилетом.

Услышав по рации информацию, о происшествии, на место прибыли двое сотрудников управления криминальной полиции, которые направлялись для охраны общественного порядка в увеселительные заведения. Они спустились под мост для подстраховки коллег в случае падения парня.

На уговоры полицейских парень не реагировал, после чего сорвался с моста. Ерик Ерсаинов, скинув с себя одежду, прыгнул в стремительное течение и поплыл за утопающим, которого уносило сильным течением. Подхватив мужчину, он вывел его к берегу, где встретил напарник Аян Сембаев, а также прибывшие на помощь коллеги.

Вытянув пострадавшего из воды, полицейские отнесли его в патрульный автомобиль, где оказали первую помощь. Приехавшие медицинские работники доставили 23-летнего парня в больницу.

«На уговоры он не реагировал, в какой-то момент парень прыгнул в воду. Я незамедлительно бросился за ним, мой коллега страховал меня, в случае если у меня сведет ногу судорогой, я сказал ему плыть за ним. Одной рукой я держал его, другой стал плыть к берегу. Спасти жизнь человека удалось», – оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП ВКО Ерсаинов Ерик.

Позже установлено, что на отчаянный шаг парень пошел после ссоры с возлюбленной.

Сами полицейские отмечают, что не сделали ничего выдающегося, ведь это их долг. И каждый полицейский поступил бы на их месте точно так же.