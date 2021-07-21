ЦПН примет участие в наблюдении за предстоящими выборами сельских акимов в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области продолжает свою работу Центр непартийного наблюдения, деятельность которого нацелена на системное участие в избирательном процессе через проведение наблюдения и мониторинга выборов, в том числе на избирательных участках. Об этом передает МИА «Казинформ».

Республиканская общественная организация имеет филиалы во всех областях и выражает свое намерение выступать за реализацию и защиту политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод в электоральный период на республиканском уровне.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя Мангистауского областного филиала Республиканского общественного объединения «Центр непартийного наблюдения» Баглан Кенбеилов, организация примет активное участие в наблюдении за предстоящими выборами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

В настоящее время Центр проводит цикл обучающих мероприятий для своих наблюдателей.

«Предстоящие прямые выборы сельских акимов – очень серьезное событие, которое знаменует собой совершенно новый этап политической модернизации. Для наблюдения за соблюдением законности и прозрачности выборного процесса у нас сформирована команда с большим опытом в сфере наблюдения за выборами. Думаю, общими усилиями мы внесем значимый вклад в обеспечение прозрачных и независимых выборов», - подчеркнул Баглан Кенбеилов.

Напомним, 25 июля состоятся выборы 10 сельских акимов в Мангистауской области. Выборы остальных акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов будут проведены после истечения сроков их полномочий.